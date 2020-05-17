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Виктор Баранец рассказал о способности «Посейдона» вызывать цунами

Военный эксперт Виктор Баранец во время общения с журналистами рассказал о способности беспилотной подлодки РФ «Посейдон» спровоцировать цунами для атаки на береговую линию противника. За рубежом субмарину описали как управляемую ядерную торпеду.
Виктор Баранец рассказал о способности «Посейдона» вызывать цунами

Подлодку можно обнаружить, однако на фоне высоких скоростных показателей остановить её не удастся. При этом морская техника может погружаться на глубину порядка 1 км, вследствие чего вражеским атакам будет сложно нанести ей урон. Виктор Баранец для портала «ФАН» рассказал, что «Посейдон» представляет собой уникальное оружие, не имеющее альтернатив в мире. На борту подлодки находится мощный ядерный заряд, а также средства для его доставки к удалённой цели для нанесения удара по расположенным на береговой линии объектам.

В качестве потенциальной угрозы «Посейдона» могут рассматривать на крупнейшей базе ВМФ США «Норфолк». Подлодка РФ может незаметно приблизиться к ней и погрузиться в иловый слой для маскировки. После получения боевой команды произойдёт активация боеголовки. В итоге сильное цунами просто смоет препятствия на суше. Эксперт подчеркнул, что на текущий момент потенциальный противник не имеет возможности отразить соответствующую атаку.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:50

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