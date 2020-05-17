Виктор Баранец рассказал о способности «Посейдона» вызывать цунами
Военный эксперт Виктор Баранец во время общения с журналистами рассказал о способности беспилотной подлодки РФ «Посейдон» спровоцировать цунами для атаки на береговую линию противника. За рубежом субмарину описали как управляемую ядерную торпеду.
Подлодку можно обнаружить, однако на фоне высоких скоростных показателей остановить её не удастся. При этом морская техника может погружаться на глубину порядка 1 км, вследствие чего вражеским атакам будет сложно нанести ей урон. Виктор Баранец для портала «ФАН» рассказал, что «Посейдон» представляет собой уникальное оружие, не имеющее альтернатив в мире. На борту подлодки находится мощный ядерный заряд, а также средства для его доставки к удалённой цели для нанесения удара по расположенным на береговой линии объектам.
В качестве потенциальной угрозы «Посейдона» могут рассматривать на крупнейшей базе ВМФ США «Норфолк». Подлодка РФ может незаметно приблизиться к ней и погрузиться в иловый слой для маскировки. После получения боевой команды произойдёт активация боеголовки. В итоге сильное цунами просто смоет препятствия на суше. Эксперт подчеркнул, что на текущий момент потенциальный противник не имеет возможности отразить соответствующую атаку.
Подлодку можно обнаружить, однако на фоне высоких скоростных показателей остановить её не удастся. При этом морская техника может погружаться на глубину порядка 1 км, вследствие чего вражеским атакам будет сложно нанести ей урон. Виктор Баранец для портала «ФАН» рассказал, что «Посейдон» представляет собой уникальное оружие, не имеющее альтернатив в мире. На борту подлодки находится мощный ядерный заряд, а также средства для его доставки к удалённой цели для нанесения удара по расположенным на береговой линии объектам.
В качестве потенциальной угрозы «Посейдона» могут рассматривать на крупнейшей базе ВМФ США «Норфолк». Подлодка РФ может незаметно приблизиться к ней и погрузиться в иловый слой для маскировки. После получения боевой команды произойдёт активация боеголовки. В итоге сильное цунами просто смоет препятствия на суше. Эксперт подчеркнул, что на текущий момент потенциальный противник не имеет возможности отразить соответствующую атаку.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:50