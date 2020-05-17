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«Боевая подруга»: Любовь Толкалина оплакивает смерть кошки

Любовь Толкалина рассказала поклонникам о смерти любимой кошки по кличке Сатиша. Соответствующую публикацию с «боевой подругой» актриса разместила в Instagram.
«Боевая подруга»: Любовь Толкалина оплакивает смерть кошки

Сейчас знаменитость находится в деревне, так как там легче соблюдать самоизоляцию из-за COVID-19. Вот только в период вынужденного отпуска в семье Любови Толкалиной случилось горе, поскольку умер ее любимый домашний питомец. Рассказывая о трагедии, артистка назвала свою кошку «боевой подругой». Она также добавила, что назвала животное в честь индийской богини мудрости и искусств, появившейся на свет с ней в один день. Любимица публики поделилась с поклонниками, что из-за случившегося плачет как в детстве, поскольку такое тяжело пережить.

Кошка долгие годы жила в доме звезды кино и за это время успела стать членом семьи. Толкалина рассказала, что в деревне смерть питомца воспринимают спокойно, однако она реагирует на это по-другому. В комментариях фанаты постарались поддержать артистку теплыми словами. Некоторые написали, что чувства кумира им знакомы, ведь многие однажды тоже столкнулись с потерей любимого животного.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:20

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