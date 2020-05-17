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Итальянские врачи признали эффективность применяемого Россией метода дезинфекции

Итальянские врачи признали высокую эффективность метода дезинфекции, который применяется военными из России. О различиях в обработке рассказал представляющий отечественное Минобороны Сергей Кикоть.

Сергей Кикоть подтвердил, что между вооруженными силами Италии и России есть некоторые отличия, например, там не проводятся масштабные обработки помещений, дорог, а также ряда прилегающих участков. Российским специалистам пришлось настаивать на полноценной дезинфекции. Генерал-майор отметил, что в итоге иностранные медики согласились в эффективности предложенного метода.

Представитель оборонного ведомства обратил внимание, что отечественные военные применяли в Италии одновременное и полномасштабное обеззараживание, а иностранные коллеги открыто задавали волнующие их вопросы и начали смотреть на многие вещи “другими глазами”. Как известно, помогающие в борьбе с COVID-19 за рубежом специалисты из РФ уже вернулись обратно.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:37

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