Итальянские врачи признали эффективность применяемого Россией метода дезинфекции





Сергей Кикоть подтвердил, что между вооруженными силами Италии и России есть некоторые отличия, например, там не проводятся масштабные обработки помещений, дорог, а также ряда прилегающих участков. Российским специалистам пришлось настаивать на полноценной дезинфекции. Генерал-майор отметил, что в итоге иностранные медики согласились в эффективности предложенного метода.Представитель оборонного ведомства обратил внимание, что отечественные военные применяли в Италии одновременное и полномасштабное обеззараживание, а иностранные коллеги открыто задавали волнующие их вопросы и начали смотреть на многие вещи “другими глазами”. Как известно, помогающие в борьбе с COVID-19 за рубежом специалисты из РФ уже вернулись обратно.