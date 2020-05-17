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Что будет с сердцем при недостаточной физической активности

Ученые рассказали о состоянии сердца при отсутствии достаточной физической активности. У человека с подобным образом жизни в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Что будет с сердцем при недостаточной физической активности

В современном мире люди стали меньше двигаться, поскольку приоритетным для себя считают комфорт. Они не хотят преодолевать большие расстояния или без помощи лифта подниматься на верхние этажи. При этом изменился характер работы, поскольку многие физические действия теперь выполняются автоматизированными технологиями в то время, как человек сидит в офисе или за компьютером. Как отметили эксперты, по причине подобных изменений состояние сердца у многих может ухудшиться, ведь оно теряет выносливость, в результате чего даже слабая активность тяжело переносится органом. Последствиями этой проблемы могут оказаться аритмия и одышка.

Ученые подчеркнули, что физическая нагрузка является важной составляющей здоровья. Люди должны двигаться, чтобы сердечно-сосудистая система функционировала нормально и справлялась с перекачкой крови даже в условиях трудных ситуаций. Для возвращения эластичности сосудам необходимо начать заниматься спортом, регулярно повышая нагрузку. Спустя некоторое время показатели приобретут среднестатистический уровень.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:30

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