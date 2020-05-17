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Составлен рейтинг самых интересных автомобильных новинок 2020 года

Эксперты составили рейтинг наиболее интересных автоновинок 2020 года. На первом месте находится Opel Grandland X.
Составлен рейтинг самых интересных автомобильных новинок 2020 года

Начальная сборка авто получит турбированный силовой агрегат производительностью 150 «лошадей». В паре с ним станет работать 6-секционная автоматическая трансмиссия. Начальная сборка предлагается с ценником в 1,8 млн рублей за базовую версию. Поскольку авто создано на основе Peugeot 3008, подобная стоимость не удивительна. К ожидаемым новинкам также отнесли Kia Seltos. Модель выглядит достаточно привлекательно, поскольку основой для конструкции является Hyundai Kona, а габариты новинки приближаются к Tucson и Sportage.

Начальная комплектация Seltos обойдётся покупателям в 1,12 млн рублей. За максимальную сборку придётся отдать 2 млн рублей. Самая производительная версия получила турбированный двигатель, работающий в паре с роботизированной трансмиссией и полноприводной системой. Замыкает тройку лидеров модель Skoda Karoq, которая на российском рынке сменит Yeti. Помимо привлекательного дизайна, авто получило багажное отделение объёмом 500 л. В начальной комплектации модель использует турбированный силовой агрегат объёмом 1,4 л производительностью в 150 «лошадок». В паре с ним станет использоваться трансмиссия на 8 ступеней и передний привод. Подобная комплектация обойдется покупателю в 1,39 млн рублей. Максимальная сборка предлагается за 1,75 рублей и предусматривает установку роботизированной КПП DSG.

Помимо указанных моделей в рейтинг ожидаемых новинок вошел Volkswagen Tharu. Этот автомобиль в линейке немецкого производителя расположен на одну позицию ниже Tiguan. На текущий момент имеется информация о готовности бренда собирать авто на площадке в Нижнем Новгороде. «АвтоВАЗ» в 2020-м выпустит новую версию Largus в кузове универсал. Ожидается оформление в стиле Vesta. Под капотом могут появиться новые двигатели, вместе с которыми станет работать автоматическая трансмиссия.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:24

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