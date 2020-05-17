Составлен рейтинг самых интересных автомобильных новинок 2020 года





Начальная сборка авто получит турбированный силовой агрегат производительностью 150 «лошадей». В паре с ним станет работать 6-секционная автоматическая трансмиссия. Начальная сборка предлагается с ценником в 1,8 млн рублей за базовую версию. Поскольку авто создано на основе Peugeot 3008, подобная стоимость не удивительна. К ожидаемым новинкам также отнесли Kia Seltos. Модель выглядит достаточно привлекательно, поскольку основой для конструкции является Hyundai Kona, а габариты новинки приближаются к Tucson и Sportage.Начальная комплектация Seltos обойдётся покупателям в 1,12 млн рублей. За максимальную сборку придётся отдать 2 млн рублей. Самая производительная версия получила турбированный двигатель, работающий в паре с роботизированной трансмиссией и полноприводной системой. Замыкает тройку лидеров модель Skoda Karoq, которая на российском рынке сменит Yeti. Помимо привлекательного дизайна, авто получило багажное отделение объёмом 500 л. В начальной комплектации модель использует турбированный силовой агрегат объёмом 1,4 л производительностью в 150 «лошадок». В паре с ним станет использоваться трансмиссия на 8 ступеней и передний привод. Подобная комплектация обойдется покупателю в 1,39 млн рублей. Максимальная сборка предлагается за 1,75 рублей и предусматривает установку роботизированной КПП DSG.Помимо указанных моделей в рейтинг ожидаемых новинок вошел Volkswagen Tharu. Этот автомобиль в линейке немецкого производителя расположен на одну позицию ниже Tiguan. На текущий момент имеется информация о готовности бренда собирать авто на площадке в Нижнем Новгороде. «АвтоВАЗ» в 2020-м выпустит новую версию Largus в кузове универсал. Ожидается оформление в стиле Vesta. Под капотом могут появиться новые двигатели, вместе с которыми станет работать автоматическая трансмиссия.