День Арины Капустницы: Названы традиции праздника и что нельзя делать в эту дату





Согласно верованиям, преподобная Ирина молилась за своего отца, растоптанного лошадьми, которого в итоге воскресил Господь. В этот праздник в давние времена было принято сажать капусту. Однако запрещалось переступать через деревья, лежащие около полей и огородов. Считалось, что их положила Арина Капустница, чтобы отпугнуть темные силы. Нарушив запрет, человек навсегда поселит в своем доме нечисть, которая будет сеять разлад в семье. В этот день не рекомендовалось употреблять в пищу капусту и огурцы, иначе есть риск лишиться урожая.Девушкам, которые еще не вышли замуж, запрещалось приходить в гости к вдове в этот день, чтобы рассчитывать на счастливый брак. Говорить не по делу 18 мая тоже запрещается, а в прошлом верили, что из-за этого на губах появляются болезни.