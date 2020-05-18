День Арины Капустницы: Названы традиции праздника и что нельзя делать в эту дату
Православные христиане 18 мая чтут память преподобной Ирины, а в народе этот праздник стал известен как день Арины Капустницы. В связи с данным торжеством существуют некоторые запреты, которые нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя несчастья.
Согласно верованиям, преподобная Ирина молилась за своего отца, растоптанного лошадьми, которого в итоге воскресил Господь. В этот праздник в давние времена было принято сажать капусту. Однако запрещалось переступать через деревья, лежащие около полей и огородов. Считалось, что их положила Арина Капустница, чтобы отпугнуть темные силы. Нарушив запрет, человек навсегда поселит в своем доме нечисть, которая будет сеять разлад в семье. В этот день не рекомендовалось употреблять в пищу капусту и огурцы, иначе есть риск лишиться урожая.
Девушкам, которые еще не вышли замуж, запрещалось приходить в гости к вдове в этот день, чтобы рассчитывать на счастливый брак. Говорить не по делу 18 мая тоже запрещается, а в прошлом верили, что из-за этого на губах появляются болезни.
Согласно верованиям, преподобная Ирина молилась за своего отца, растоптанного лошадьми, которого в итоге воскресил Господь. В этот праздник в давние времена было принято сажать капусту. Однако запрещалось переступать через деревья, лежащие около полей и огородов. Считалось, что их положила Арина Капустница, чтобы отпугнуть темные силы. Нарушив запрет, человек навсегда поселит в своем доме нечисть, которая будет сеять разлад в семье. В этот день не рекомендовалось употреблять в пищу капусту и огурцы, иначе есть риск лишиться урожая.
Девушкам, которые еще не вышли замуж, запрещалось приходить в гости к вдове в этот день, чтобы рассчитывать на счастливый брак. Говорить не по делу 18 мая тоже запрещается, а в прошлом верили, что из-за этого на губах появляются болезни.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00