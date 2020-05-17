Композитор Игорь Николаев вспомнил о ненаписанных песнях умершего два года назад легендарного поэта Николая Зиновьева

«Сегодня исполнилось бы 75 лет яркому искреннему Поэту, моему соавтору и другу моей молодости, да и зрелости, Николаю Зиновьеву... На его стихи я написал «Паромщик», «Мастер и Маргарита», «Афганский ветер»... Некоторые песни остались незаписанными... Светлая память!» - подписал пост Игорь Николаев.

Стоит отметить, что Зиновьева не стало 17 августа 2018 года. При жизни он написал множество стихов, выпускал собственные сборники поэзии и являлся многократным лауреатом фестиваля «Песня года». Поэт страдал из-за болезни Паркинсона, из-за которой ему пришлось прекратить творческую деятельность. Смерть наступила после длительной борьбы с недугом.