Композитор Игорь Николаев вспомнил о ненаписанных песнях умершего два года назад легендарного поэта Николая Зиновьева
Известный композитор Игорь Николаев вспомнил о легендарном поэте Николае Зиновьеве в день его рождения. Супруг Юлии Проскуряковой в публикации в соцсети Instagram напомнил фолловерам, что он сегодня мог бы отпраздновать 75-летний юбилей.
Стоит отметить, что Зиновьева не стало 17 августа 2018 года. При жизни он написал множество стихов, выпускал собственные сборники поэзии и являлся многократным лауреатом фестиваля «Песня года». Поэт страдал из-за болезни Паркинсона, из-за которой ему пришлось прекратить творческую деятельность. Смерть наступила после длительной борьбы с недугом.
«Сегодня исполнилось бы 75 лет яркому искреннему Поэту, моему соавтору и другу моей молодости, да и зрелости, Николаю Зиновьеву... На его стихи я написал «Паромщик», «Мастер и Маргарита», «Афганский ветер»... Некоторые песни остались незаписанными... Светлая память!» - подписал пост Игорь Николаев.
Стоит отметить, что Зиновьева не стало 17 августа 2018 года. При жизни он написал множество стихов, выпускал собственные сборники поэзии и являлся многократным лауреатом фестиваля «Песня года». Поэт страдал из-за болезни Паркинсона, из-за которой ему пришлось прекратить творческую деятельность. Смерть наступила после длительной борьбы с недугом.