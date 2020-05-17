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Любовь Успенская мечтает, чтобы дочь Татьяна Плаксина ее забыла

Любовь Успенская в интервью для программы «Однажды» рассказала, что так и не смогла помириться с Татьяной Плаксиной. Сейчас певица мечтает, чтобы дочь ее забыла.
Любовь Успенская мечтает, чтобы дочь Татьяна Плаксина ее забыла

В настоящее время взрослая наследница королевы русского шансона живет в США со своим отцом. После переезда Любовь Успенская перестала содержать дочь финансово, поэтому девушка вынуждена сама зарабатывать на жизнь. В разговоре с журналистами артистка поделилась, что до сих пор не наладила отношения с родственницей. По словам звездной родительницы, она желает, чтобы Татьяна Плаксина забыла, что у нее есть мать. «Пусть скажет: «Мама, не хочу тебя знать, но я успешна», - высказалась знаменитость.

Исполнительница не стала скрывать, что пережить происходящее ей довольно трудно. Не так давно Успенская представила новую композицию, на фоне которой не сдержала эмоций. Как отметила звезда, она была искренней по отношению к Плаксиной и любила ее. По мнению певицы, она не заслужила подобного отношения от родной дочери и все еще не признает ее обвинений, считая, что девушка поступила жестоко.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:05

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