Ученые предсказали глобальную катастрофу на территории Гималаев





В горах регистрируется повышение числа природных озер, сформированных на фоне ускоренного таяния ледниковых масс. Специалисты из немецкого Потсдамского университета указывают на риск для естественных дамб, которые существуют в Гималаях. Если те не выдержат давление воды, огромная масса жидкости обрушится вниз по склону.Точные результаты эксперты не могут назвать из-за проблемы с глобальным потеплением. В различных регионах ситуация с климатом изменяется уникальным образом. Ученые выяснили, что за период 2003-2010 гг. рядом с подножием Гималаев появились 85 новых естественных озер. За последнее десятилетие скорость их развития стала ещё больше. За прошлый год в Гималаях зарегистрировали рекордное таяние снега. Вода спускается в низинные части, создавая водоёмы в крупных трещинах породы. Многие озёра появились поблизости от населенных пунктов, которые при прорыве дамб рискуют оказаться затопленными.