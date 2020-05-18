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Виктория Лопырева раскрыла секреты питания, помогающие сохранять фигуру

Виктория Лопырева рассказала о своих принципах в питании, которые помогают сохранить фигуру. Модель поделилась советами на странице в Instagram.

Во время карантина из-за коронавируса Виктория Лопырева стала чаще встречать в личных сообщениях жалобы поклонников на их фигуру и просьбы раскрыть секрет стройности. Модель считает, что главным заблуждением всех, кто хочет похудеть, стало ограничение. Она придерживается мнения о том, что любая запретная тема повышает к ней интерес, поэтому на жестких диетах людям чаще хочется сорваться. В ее рационе есть место и для бургера, но больший интерес у нее вызывает шаурма. Лопырева ест жареную картошку и не отказывалась от красного вина для поднятия гемоглобина во время беременности.

Виктория Лопырева посоветовала перестать наказывать себя за лишний съеденный кусок, а также чаще слушать свой организм. Приемы пищи можно разбивать на несколько подходов, сладкое модель ест отдельно с чаем, а на ужин выбирает белок и овощи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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