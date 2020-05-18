Виктория Лопырева раскрыла секреты питания, помогающие сохранять фигуру





Во время карантина из-за коронавируса Виктория Лопырева стала чаще встречать в личных сообщениях жалобы поклонников на их фигуру и просьбы раскрыть секрет стройности. Модель считает, что главным заблуждением всех, кто хочет похудеть, стало ограничение. Она придерживается мнения о том, что любая запретная тема повышает к ней интерес, поэтому на жестких диетах людям чаще хочется сорваться. В ее рационе есть место и для бургера, но больший интерес у нее вызывает шаурма. Лопырева ест жареную картошку и не отказывалась от красного вина для поднятия гемоглобина во время беременности.Виктория Лопырева посоветовала перестать наказывать себя за лишний съеденный кусок, а также чаще слушать свой организм. Приемы пищи можно разбивать на несколько подходов, сладкое модель ест отдельно с чаем, а на ужин выбирает белок и овощи.