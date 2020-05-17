Британские ученые обнаружили факторы влияния на риск заражения COVID-19





По словам экспертов, в большинстве случаев коронавирусом болеют жители бедных городов, так как среди богатых и сельских граждан риск подхватить болезнь гораздо ниже. В эксперименте приняли участие 3802 добровольца, после чего ученые доказали, что в благополучных регионах 7,7% людей заразились COVID-19, а в несостоятельных – 29,5%. На территории сельской местности число инфицированных пациентов составило 5,6%. При этом в городах коэффициент достиг 26,2%. Согласно исследованию ученых, уровень заболеваемости среди афроамериканцев равен 62,1% в то время как среди людей со светлым цветом кожи – 15,5%.В период проведения научной работы специалисты изучили данные электронного банка докторов общей практики с 28 января по 4 апреля текущего года. В настоящее время число подхвативших COVID-19 в Великобритании составляет более 240 тысяч граждан.