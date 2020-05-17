Марина Кравец показала редкое фото в компании мужа

«Крутейший муж! Фантастический отец для дочери!» - поздравила Марина Кравец своего мужа с днём рождения.

На кадре можно увидеть Аркадия Водахова. В комментарии Кравец назвала мужа своей «любовью и опорой». При этом подчеркнула, что супруг старше неё всего на 2 дня, но демонстрирует большую мудрость и способность брать ответственность.Знаменитость и её возлюбленный вместе обучались в университете. После этого они выступали в КВН. В настоящее время муж знаменитости работает её продюсером. Пара вступила в брак в 2013-м. В апреле текущего года у них родилась общая дочь Вероника.