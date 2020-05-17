Бывший телохранитель Канье Уэста рассказал о нелепых правилах и характере рэпера

Стив Станулис рассказал, что ему приходилось держать дистанцию в 10 шагов от Канье Уэста. Однако этого было достаточно, чтобы не суметь спасти звезду в случае опасности. Дело в том, что телохранитель попросту не успел добежать до работодателя, если бы что-то случилось. Сотруднику службы безопасности приходилось также работать с капризами Уэста, который требовал, чтобы охранники самостоятельно нажимали кнопки лифта. В первый рабочий день Станулис должен был встретиться с рэпером возле студии, не зная о специфике сотрудничества, за что получил замечание.Станулис рассказал, что все папарацци снимают Канье Уэста и Ким Кардашьян с выгодных ракурсов, а фотографы никогда не появляются на улицах случайно. Рэпер злился, когда кто-то из телохранителей попадал в кадр, поэтому приказывал им находится всегда позади, хотя им нужно идти первыми.