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Настольный компьютер Chuwi CoreBox i5 оснастили процессором Intel Core i5-5257U

Разработчики из Chuwi представили новый мини-компьютер под названием CoreBox i5, оснащенный производительным процессором Intel Core i5 5-го поколения вместо стандартного Celeron N4100. В качестве встроенного графического адаптера задействован iris Graphics 6100, позволяющий декодировать видео даже в разрешении 4К.

Объем корпуса – не более 2 литров, при этом, ПК устанавливается как горизонтально, так и вертикально. Аппаратной основой устройства является чипсет Intel Core i5-5257U с максимальной частотой в 3,1 ГГц. Количество оперативной памяти составит 8 Гб, вместо жесткого диска задействован твердотельный SSD-накопитель на 256 Гб. Дополнительный 2,5-дюймовый слот позволит установить второй подобный накопитель или же установить HDD.

К слову, CoreBox i5 можно подключать сразу к двум мониторам благодаря соответствующему количеству разъемов HDMI. Стандартные порты USB 3.0 и 3,5-мм разъем для наушников также присутствуют. О стоимости компьютера информации пока не предоставлено.

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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:12

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