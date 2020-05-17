Процессор 11-го поколения Intel Tiger Lake-U оказался гораздо быстрее Ice Lake





Данный 4-ядерный процессор накануне обнаружили при прохождении онлайн-тестов, результаты которых оказались более высокими по сравнению с Intel Ice Lake 10-й генерации. Прежде всего, разница заключается уже в тактовых частотах: например, у Core i7-1165G7 этот показатель равен 2,8 ГГц, что на 0,5 ГГц выше, чем у самых быстрых процессоров Ice Lake.Стоит отметить, что около 2 месяцев назад были опубликованы результаты теста неназванного процессора, входящего в состав линейки Tiger Lake-U. Чипсет набрал почти 402 Мпикс/с, и это примерно на 14% превышает показатель предыдущей версии.