«Выхода нет»: Любовь Успенская сообщила о смерти близких из-за COVID-19





Во время разговора с подписчиками королева русского шансона отметила, что «выхода нет», поскольку существующая ситуация действительно серьезная. Любовь Успенская попросила россиян не считать происходящее «паникой» или розыгрышем. Недавно знаменитость узнала о смерти своих близких, которые жили в других странах. При этом артистка не стала называть имена тех, о ком говорила. Звезда отечественной эстрады добавила, что некоторые ее друзья из-за границы также подхватили COVID-19 и теперь проходят лечение. Тем не менее исполнительница подчеркнула, что карантин из-за коронавируса имеет также положительные стороны, поскольку подарил многим возможность побыть рядом с семьей.Успенская не скучает во время самоизоляции, так как нашла для себя много интересных увлечений. Певица занимается уборкой, готовкой и делами на огороде. По словам Любови Залмановны, она ценит каждый момент, ведь раньше времени на домашние хлопоты категорически не хватало.