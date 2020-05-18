Unreal Engine 5 сможет стабильно показывать картинку 1440p на видеокартах RTX 2080





При разрешающей способности в 1440p ПК сможет выдавать картинку на частоте 40 к/с. При этом демонстрация не в полном объёме использует возможности SSD для PS5, поскольку специалисты указывали на применение памяти NVMe Samsung 970 PRO, у которой скорость считывания данных составляет 3500 Мбайт/с. При этом у PS5 соответствующий показатель может достигать 8-9 Гбайт/с.Показ технических возможностей движка Unreal Engine 5 позволил оценить визуальные эффекты. Вероятно, они станут использоваться в играх с высоким бюджетом. В ближайшее время создать новинки соответствующего качества вряд ли удастся, поскольку на их разработку потребуется много усилий.