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Unreal Engine 5 сможет стабильно показывать картинку 1440p на видеокартах RTX 2080

Игровой движок Unreal Engine 5 получит возможность стабильно транслировать картинку с качеством 1440p при использовании видеокарты RTX 2080. В соответствии с данными китайского подразделения Epic Games, демо новинки на ноутбуке с таким графическим ускорителем показывает большую эффективность, чем на готовящейся к выпуску PS5.
Unreal Engine 5 сможет стабильно показывать картинку 1440p на видеокартах RTX 2080

При разрешающей способности в 1440p ПК сможет выдавать картинку на частоте 40 к/с. При этом демонстрация не в полном объёме использует возможности SSD для PS5, поскольку специалисты указывали на применение памяти NVMe Samsung 970 PRO, у которой скорость считывания данных составляет 3500 Мбайт/с. При этом у PS5 соответствующий показатель может достигать 8-9 Гбайт/с.

Показ технических возможностей движка Unreal Engine 5 позволил оценить визуальные эффекты. Вероятно, они станут использоваться в играх с высоким бюджетом. В ближайшее время создать новинки соответствующего качества вряд ли удастся, поскольку на их разработку потребуется много усилий.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:00

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