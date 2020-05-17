Новая избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит просыпается ради него в пять часов утра

Виктория Ворожбит призналась, что рыбалка в пять утра это "сомнительное удовольствие", но в спустя четыре часа она уже была пропитана свежим воздухом. Журналистка почувствовала себя “обласканной утренним солнцем и совершенно свободной”. Сразу по возвращению домой она отправилась в постель, чтобы поспать. Поклонники уверены, что Ворожбит пошла на рыбалку исключительно ради нового возлюбленного. Роман ей приписывают с Сергеем Жигуновым, но пара не комментирует слухи.С воскресной утренней прогулки у Виктории Ворожбит остались селфи, одним из которых она поделилась с фолловерами. В комментариях заметили, что даже для рыбалки в уединенном месте журналистка не забыла нанести макияж. Это связали с наличием любовника, которому она хочет понравиться.