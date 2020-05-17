АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали об опасности для здоровья оставленного на ночь у кровати стакана…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Новая избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит просыпается ради него в пять часов утра

Новая избранница Сергея Жигунова просыпается ради него в пять часов утра. Виктория Ворожбит отправилась вместе с актером на рыбалку, не забыв о макияже, что заметили подписчики в Instagram.

Виктория Ворожбит призналась, что рыбалка в пять утра это "сомнительное удовольствие", но в спустя четыре часа она уже была пропитана свежим воздухом. Журналистка почувствовала себя “обласканной утренним солнцем и совершенно свободной”. Сразу по возвращению домой она отправилась в постель, чтобы поспать. Поклонники уверены, что Ворожбит пошла на рыбалку исключительно ради нового возлюбленного. Роман ей приписывают с Сергеем Жигуновым, но пара не комментирует слухи.

С воскресной утренней прогулки у Виктории Ворожбит остались селфи, одним из которых она поделилась с фолловерами. В комментариях заметили, что даже для рыбалки в уединенном месте журналистка не забыла нанести макияж. Это связали с наличием любовника, которому она хочет понравиться.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предсказали глобальную катастрофу на территории…
Марина Кравец показала редкое фото в компании…
Процессор 11-го поколения Intel Tiger Lake-U оказался гораздо быстрее Ice…
Композитор Игорь Николаев вспомнил о ненаписанных песнях умершего два года назад легендарного поэта Николая…
Врач Татьяна Панкратова рассказала об отличиях между тестом на COVID-19 и анализом на…
Новая избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит просыпается ради него в пять часов…
Google Pixel 5 не получит флагман от Qualcomm и лишится Motion…
«Выхода нет»: Любовь Успенская сообщила о смерти близких из-за…
Вирусолог Михаил Щелканов раскрыл опасность коронавируса для беременных…
Елена Степаненко в молодости выходила на сцену без…
Новый Ford F-150 оснастят функцией обновления по…
Китайские эксперты назвали удивительный навык российских…
Молоко включили в рацион заболевших…
Адель во время тайных встреч дает советы Меган Маркл и принцу Гарри о жизни в…
Специалисты объяснили, почему Турция закупила у Украины ЗРК С-125…
Константина Хабенского отказались принимать в пионеры из-за длинной…
Ученые начали создавать предупреждающие о заражении COVID-19…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об изменении питания в…
Штурмовик Ил-2 появился на постере от…
Ирина Дубцова отпраздновала 2 месяца самоизоляции «неидеальным…
Официальная презентация Peugeot 308 состоится в 2021…
В новом сериале Константина Богомолова “Безопасные связи” показали состаренную Ксению…
Специалист рассказал, что антитела к COVID укажут на необходимость…
«С папой мы не попрощались»: Наргиз Закирова рассказала о смерти своего…
Леонков пояснил создание уникальных видов оружия в РФ рывком в…
Михаил Ширвиндт закрыл свое кафе из-за пандемии…
Дизайнер придал легендарному Mercedes 300SL современный…
Адвокат Агаты Муцениеце Жанна Михална о задержании актрисы в Москве: "Она оказалась не в нужном…
Просмотреть все новости