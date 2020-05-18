Ученые сумели разгадать секреты красоты древних людей
Сотрудники Лондонского музея смогли разгадать секреты красоты древних местных жителей. Около 2,9 тысячи лет назад люди с особой тщательностью ухаживали за собой посредством бритв и пинцетов, которые сохранились в “Кладе из Хаверинга”.
Осенью 2018 года археологи нашли предметы из области косметологии при изучении порядка 453 ценных артефактов, которые требовали описи и реставрации. Несколько пинцетов, а также двустороннюю бритву, по оценкам исследователей, можно датировать 900 годом до н. э. Они выполнены из медного сплава. Ученые пришли к выводу, что жители древнего Лондона постоянно удаляли лишние волосы на теле, что продолжалось тысячелетиями. По словам Кейт Самнолл, бритвы стали частью погребальных ритуалов, поскольку считались статусными элементами и предметами роскоши.
В рамках раскопок выявлены и некоторые ювелирные изделия, а именно, фрагмент браслета и булавки, использовавшейся для плаща. Они оказались украшены янтарем, что указывает на мастерство автора работы.
Осенью 2018 года археологи нашли предметы из области косметологии при изучении порядка 453 ценных артефактов, которые требовали описи и реставрации. Несколько пинцетов, а также двустороннюю бритву, по оценкам исследователей, можно датировать 900 годом до н. э. Они выполнены из медного сплава. Ученые пришли к выводу, что жители древнего Лондона постоянно удаляли лишние волосы на теле, что продолжалось тысячелетиями. По словам Кейт Самнолл, бритвы стали частью погребальных ритуалов, поскольку считались статусными элементами и предметами роскоши.
В рамках раскопок выявлены и некоторые ювелирные изделия, а именно, фрагмент браслета и булавки, использовавшейся для плаща. Они оказались украшены янтарем, что указывает на мастерство автора работы.
Britons preened with bronze razors and tweezers 2,900 years ago https://t.co/eaFoqsX17E #anthropology #culture #archaeology— culture decanted (@culturedecanted) May 15, 2020
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00