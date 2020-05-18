Ученые сумели разгадать секреты красоты древних людей

Осенью 2018 года археологи нашли предметы из области косметологии при изучении порядка 453 ценных артефактов, которые требовали описи и реставрации. Несколько пинцетов, а также двустороннюю бритву, по оценкам исследователей, можно датировать 900 годом до н. э. Они выполнены из медного сплава. Ученые пришли к выводу, что жители древнего Лондона постоянно удаляли лишние волосы на теле, что продолжалось тысячелетиями. По словам Кейт Самнолл, бритвы стали частью погребальных ритуалов, поскольку считались статусными элементами и предметами роскоши.В рамках раскопок выявлены и некоторые ювелирные изделия, а именно, фрагмент браслета и булавки, использовавшейся для плаща. Они оказались украшены янтарем, что указывает на мастерство автора работы.