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Врач Татьяна Панкратова рассказала об отличиях между тестом на COVID-19 и анализом на антитела

Татьяна Панкратова назвала отличия между тестом на COVID-19 и анализом на антитела. Массовые эксперименты с участием россиян уже запустили в Москве.
Врач Татьяна Панкратова рассказала об отличиях между тестом на COVID-19 и анализом на антитела

По словам руководителя группы медицинской экспертизы «Инвитро», первый тип исследования на обнаружение болезни проходит с помощью забора биоматериалов изо рта и носа. За счет данного теста можно получить или подтверждение, или опровержение диагноза коронавирус. Как отметила Татьяна Панкратова, процедура должна выполняться лабораторным путем. ПЦР-диагностика является полимеразной цепной реакцией, при которой врачи выявляют наличие вируса SARS-CoV-2, провоцирующего развитие COVID-19. Врач рассказала, что с его помощью обнаруживается ДНК вируса, а для анализа нужно сдать мазок из носа и зева. Затем материалы отправляются в лабораторию, а спустя определенный период специалисты сообщают результаты опыта, который может оказаться как положительным, так и отрицательным.

Панкратова добавила, что второй эксперимент способен продемонстрировать полную картину о состоянии здоровья человека. Благодаря тесту на антитела можно установить, чем пациент переболел 2-3 недели назад. Для этого медики делают забор крови. Доктор рассказала, что эту процедуру проходят и лечащиеся от коронавируса, и те, кто только подозревает у себя наличие болезни.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:30

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