Google Pixel 5 не получит флагман от Qualcomm и лишится Motion Sense





Теперь появилась информация, что Google Pixel 5 станет использовать более доступный Snapdragon 765G. Значительного снижения стоимости по сравнению с Pixel 4 ожидать не стоит. В данном случае речь идёт о пресечении резкого подорожания устройства.Новые данные указывают на то, что модель Pixel 5 лишится одной из особенностей модели прошлого поколения — Motion Sense. Устройство не оснастят радаром Soli, поэтому добавить указанную возможность не получится. Процессор Snapdragon 765G сможет гарантировать тот же уровень производительности, что и Snapdragon 865. Этот фактор рассматривается как отрицательный, тогда как отказ от Motion Sense некоторые пользователи могут посчитать положительным решением. Это даст возможность снизить толщину рамки в верхней части корпуса смартфона. В то же время сама опция Motion Sense многими владельцами смартфона Pixel 4 не использовалась.