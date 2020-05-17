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Google Pixel 5 не получит флагман от Qualcomm и лишится Motion Sense

Смартфон Google Pixel 5 не будет укомплектован флагманским процессором от Qualcomm, а также останется без Motion Sense. Многие устройства стали дороже из-за оснащения чипом Snapdragon 865, новыми антеннами и другими продвинутыми комплектующими.

Теперь появилась информация, что Google Pixel 5 станет использовать более доступный Snapdragon 765G. Значительного снижения стоимости по сравнению с Pixel 4 ожидать не стоит. В данном случае речь идёт о пресечении резкого подорожания устройства.

Новые данные указывают на то, что модель Pixel 5 лишится одной из особенностей модели прошлого поколения — Motion Sense. Устройство не оснастят радаром Soli, поэтому добавить указанную возможность не получится. Процессор Snapdragon 765G сможет гарантировать тот же уровень производительности, что и Snapdragon 865. Этот фактор рассматривается как отрицательный, тогда как отказ от Motion Sense некоторые пользователи могут посчитать положительным решением. Это даст возможность снизить толщину рамки в верхней части корпуса смартфона. В то же время сама опция Motion Sense многими владельцами смартфона Pixel 4 не использовалась.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:14

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