Новый Ford F-150 оснастят функцией обновления по воздуху





Наиболее ожидаемым нововведением называют возможность обновления программного обеспечения по воздуху. Что касается технических характеристик транспортных средств, то они пока не предоставлены. Американский автоконцерн планирует использовать онлайн-обновления, чтобы снизить расходы по гарантии, также этот способ является оптимальным средством для сбора информации и расширения предлагаемых клиенту услуг.Новая функция не только обновит и устранит технические проблемы по воздуху, но и позволит загрузить наиболее подходящее программное обеспечение для машины. Старт производства Ford F-150 запланирован на грядущую осень в Мичигане, ближе к ноябрю сборка начнется и в Канзас-Сити. Поставки автомобилей начнутся в декабре, но всё еще может измениться в связи с пандемией коронавируса.