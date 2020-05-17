Брэд Питт сделал из гаража своей визажистки Джин Блэк мэйкап-студию

Американский артист сам создал уникальный дизайн и занялся ремонтом. Зрители увидели Брэда Питта в пилотном выпуске новой программы, название которой переводится как «Звездный ремонт». Суть шоу в том, что в нем знаменитости лично принимают участие в реконструкции апартаментов для близких людей. Ремонт гаража визажистки продюсера длился на протяжении трех недель, пока Джин Блэк уезжала из города. Экс-супруг Анджелины Джоли помогал специалистам сносить стены, используя для этого кувалду. Актер очень любит «звуки строительных работ» и считает, что умрет, если долгое время не будет этим заниматься.Команда экспертов превратила гараж подруги Питта в дом для гостей со встроенной ванной, кухней и мэйкап-студией. Кроме этого, рядом со зданием расположился сад-палео. Когда гример явилась домой и увидела, что артист для нее сделал, она не смогла сдержать слез. Блэк и звезда кино знакомы на протяжении 30 лет.