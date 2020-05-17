Елена Степаненко в молодости выходила на сцену без бюстгальтера
Елена Степаненко показала архивное фото со сцены, для которого она позирует без бюстгальтера. Заслуженная артистка России поговорила о предпочтениях в одежде на своей странице в Instagram.
Елена Степаненко заметила собственную любовь к длинным платьям и юбкам, несмотря на модные тренды. Артистка считает, что таким образом остается верной себе, а также находит в подобных нарядах свое очарование и “изюминку”. По ее мнению, с этими нарядами “мужчинам есть что додумать”, с чем согласились ее поклонники в комментариях. Елена Степаненко показала архивный кадр, чтобы сравнить со своим стилем в настоящее время. На снимке из прошлого звезда одета в платье миди, но под ним отчетливо просматривается отсутствие бюстгальтера.
Фолловеры осыпали юмористку комплиментами, а также оценили ее наряды на двух представленных фото.
Елена Степаненко заметила собственную любовь к длинным платьям и юбкам, несмотря на модные тренды. Артистка считает, что таким образом остается верной себе, а также находит в подобных нарядах свое очарование и “изюминку”. По ее мнению, с этими нарядами “мужчинам есть что додумать”, с чем согласились ее поклонники в комментариях. Елена Степаненко показала архивный кадр, чтобы сравнить со своим стилем в настоящее время. На снимке из прошлого звезда одета в платье миди, но под ним отчетливо просматривается отсутствие бюстгальтера.
Фолловеры осыпали юмористку комплиментами, а также оценили ее наряды на двух представленных фото.