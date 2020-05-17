Адель во время тайных встреч дает советы Меган Маркл и принцу Гарри о жизни в Беверли-Хиллз





Меган Маркл и принц Гарри живут в особняке за 18 млн долларов в Беверли-Хиллз, принадлежащем Тайлеру Перри, а их соседкой стала Адель. Согласно сообщению Mirror, певица часто приезжает в гости к паре, “чтобы поздороваться”. Именно знаменитость дала рекомендации по выбору школы для Арчи и поделилась подробностями о тайных местах, где имеется возможность отлично провести время всей семьей. Певица отметила, что на этих участках можно остаться незамеченными не только для прессы, но и для местных жителей.Адель поддерживает связь с Меган Маркл и ее супругом с декабря 2018 года, когда компания вместе проводила вечер на благотворительном ужине памяти жертв пожара в стенах небоскреба Гренфелл-тауэр.