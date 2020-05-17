Китайские эксперты назвали удивительный навык российских подлодок





Более того, даже при современных приемах подводной войны ключевое преимущество нивелировать не удастся. Российские подлодки, безусловно, несут опасность для американских авианосцев, а их маневры чрезвычайно трудно отследить. Дело в том, что они очень тихие и не оставляют акустических следов, уточнили специалисты. Нынешние субмарины, входящие в состав ВМФ России, производятся с применением уникальных сплавов и специальных покрытий, а уровень их шума в среднем на 10 дБ ниже, чем у американских подводных лодок.В качестве доказательства они привели инцидент 2-летней давности – тогда российская подлодка незаметно вошла в северную часть Атлантического океана, чем очень удивила военных из США. Они потратили немало времени на её поиски, но успехов достичь не удалось. В военном сценарии такой инцидент мог бы привести к более серьёзным последствиям, подытожили эксперты.