Специалисты объяснили, почему Турция закупила у Украины ЗРК С-125 «Печора»





Согласно контракту, подписанному украинской и турецкой сторонами, поставки двух устаревших ЗРК С-125 «Печора» обойдутся Анкаре в 30 млн долларов. Турция намеревается модернизировать установки для дальнейшего использования на территории Ливии. Известно, что меджлис поддерживает Правительство национального согласия, которое расположилось на западе страны. Несмотря на год выпуска, украинские ЗРК могут похвастаться полной комплектацией, в которую также входят несколько управляемых боеголовок 5В27Д УД.Кроме средств ПВО, Турция также приобрела у Украины различные РЛС на 11 млн долларов. В эту сделку были включены несколько экземпляров MARS-L и П-180У. На данный момент политологи не могут понять, какие цели преследует Анкара. Эксперты предполагают, что орудия предназначены и для участия в сирийском конфликте. Многочисленные маргинальные теории говорят о том, что обе стороны договора осведомлены о целях передачи вооружения.