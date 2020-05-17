АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали об опасности для здоровья оставленного на ночь у кровати стакана…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Найдено новое положительное свойство кофе при регулярном употреблении

Ученые сообщили о новом положительном свойстве кофе. При регулярном употреблении напиток повышает активность кишечника.

В то же время для любителей кофе важно не злоупотреблять стимулирующим напитком. Частый приём оказывает сильное воздействие на сосудистую систему и увеличивает нервное возбуждение. В итоге кофе может вызвать резкое повышение кровяного давления.

При соблюдении разумной дозировки проблем от напитка ждать не нужно. Как показали последние исследования, кофе увеличивает уровень активности кишечника. В итоге он может рассматриваться как средство профилактики запоров. В случае регулярного употребления кофе в организме осуществляется торможение производства триглицеридов и регистрируется снижение запаса липидов. Это помогает при похудении.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывший телохранитель Канье Уэста рассказал о нелепых правилах и характере…
В интернете появилась информация о готовящихся к дебюту новинках от…
Анастасия Волочкова назвала “произведением искусства” ужин от…
В небе над Мурманском появилась перевернутая…
Британские ученые обнаружили факторы влияния на риск заражения…
Ксения Бородина показала свои развлечения с соседями на…
Виктор Баранец рассказал о способности «Посейдона» вызывать…
Жительницу Москвы госпитализировали после нападения…
Тина Канделаки рассказала о выпадении волос после вторых…
Итальянские врачи признали эффективность применяемого Россией метода…
Что будет с сердцем при недостаточной физической…
Составлен рейтинг самых интересных автомобильных новинок 2020…
«Боевая подруга»: Любовь Толкалина оплакивает смерть…
Настольный компьютер Chuwi CoreBox i5 оснастили процессором Intel Core…
Любовь Успенская мечтает, чтобы дочь Татьяна Плаксина ее…
Ученые предсказали глобальную катастрофу на территории…
Марина Кравец показала редкое фото в компании…
Процессор 11-го поколения Intel Tiger Lake-U оказался гораздо быстрее Ice…
Композитор Игорь Николаев вспомнил о ненаписанных песнях умершего два года назад легендарного поэта Николая…
Врач Татьяна Панкратова рассказала об отличиях между тестом на COVID-19 и анализом на…
Новая избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит просыпается ради него в пять часов…
Google Pixel 5 не получит флагман от Qualcomm и лишится Motion…
«Выхода нет»: Любовь Успенская сообщила о смерти близких из-за…
Вирусолог Михаил Щелканов раскрыл опасность коронавируса для беременных…
Елена Степаненко в молодости выходила на сцену без…
Новый Ford F-150 оснастят функцией обновления по…
Китайские эксперты назвали удивительный навык российских…
Молоко включили в рацион заболевших…
Просмотреть все новости