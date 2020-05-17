Найдено новое положительное свойство кофе при регулярном употреблении
Ученые сообщили о новом положительном свойстве кофе. При регулярном употреблении напиток повышает активность кишечника.
В то же время для любителей кофе важно не злоупотреблять стимулирующим напитком. Частый приём оказывает сильное воздействие на сосудистую систему и увеличивает нервное возбуждение. В итоге кофе может вызвать резкое повышение кровяного давления.
При соблюдении разумной дозировки проблем от напитка ждать не нужно. Как показали последние исследования, кофе увеличивает уровень активности кишечника. В итоге он может рассматриваться как средство профилактики запоров. В случае регулярного употребления кофе в организме осуществляется торможение производства триглицеридов и регистрируется снижение запаса липидов. Это помогает при похудении.
В то же время для любителей кофе важно не злоупотреблять стимулирующим напитком. Частый приём оказывает сильное воздействие на сосудистую систему и увеличивает нервное возбуждение. В итоге кофе может вызвать резкое повышение кровяного давления.
При соблюдении разумной дозировки проблем от напитка ждать не нужно. Как показали последние исследования, кофе увеличивает уровень активности кишечника. В итоге он может рассматриваться как средство профилактики запоров. В случае регулярного употребления кофе в организме осуществляется торможение производства триглицеридов и регистрируется снижение запаса липидов. Это помогает при похудении.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:00