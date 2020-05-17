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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об изменении питания в самолетах

Глава Роспотребнадзора рассказала россиянам об изменении питания в самолетах. По словам Анны Поповой, после возобновления международных полетов данный вопрос будет полностью пересмотрен.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об изменении питания в самолетах

После завершения пандемии COVID-19 правила пассажирских авиаперевозок будут исправлены. Глава Роспотребнадзора отметила, что система организации питания, одноразовость любой вещи, а также дальность полета также должны быть продуманы экспертами и подвергнуться некоторым изменениям. По мнению Анны Поповой, людям необходимо «научиться жить в новых условиях».

В то же время государственный деятель добавила, что другая реальность уже наступила и все люди теперь в ней живут. Как считает врач-эпидемиолог, авиаперевозки не являются единственным аспектом человеческих отношений, нуждающихся в корректировке.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:49

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