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Официальная презентация Peugeot 308 состоится в 2021 году

По словам инсайдеров, новое поколение 5-дверного хэтчбека Peugeot 308 появится на рынке в 2021 году. Что касается универсала, то его официальная презентация состоится в начале 2022 года.

В то время, как хэтчбек Peugeot 308 будет базироваться на обновленной версии архитектуры EMP2, универсал почерпнет вдохновение от 208 и 508 моделей. Известно, что линейку оснастят несколькими бензиновыми и дизельными двигателями, а также системами «мягкий гибрид» и плагин-гибрид. Немаловажным новшеством можно назвать высокотехнологичное оборудование в салоне: здесь покупатель обнаружит цифровую панель приборов, информационно-развлекательный центр нового поколения и качественные материалы отделки.

Пока хэтчбек выйдет на рынок с 1,6-литровой установкой с электромотором и передним приводом, его родственная вариация получит агрегат мощностью 300 лошадиных сил, спортивный инвентарь и задний привод. Стоит отметить, что универсал будет считаться частью дочернего бренда Peugeot Sport Engineered, который выведет из употребления GTi Moniker. Стоимость обеих моделей пока хранится в секрете, но ценник, скорее всего, будет превышать 1,1 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:36

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