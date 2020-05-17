Официальная презентация Peugeot 308 состоится в 2021 году





В то время, как хэтчбек Peugeot 308 будет базироваться на обновленной версии архитектуры EMP2, универсал почерпнет вдохновение от 208 и 508 моделей. Известно, что линейку оснастят несколькими бензиновыми и дизельными двигателями, а также системами «мягкий гибрид» и плагин-гибрид. Немаловажным новшеством можно назвать высокотехнологичное оборудование в салоне: здесь покупатель обнаружит цифровую панель приборов, информационно-развлекательный центр нового поколения и качественные материалы отделки.Пока хэтчбек выйдет на рынок с 1,6-литровой установкой с электромотором и передним приводом, его родственная вариация получит агрегат мощностью 300 лошадиных сил, спортивный инвентарь и задний привод. Стоит отметить, что универсал будет считаться частью дочернего бренда Peugeot Sport Engineered, который выведет из употребления GTi Moniker. Стоимость обеих моделей пока хранится в секрете, но ценник, скорее всего, будет превышать 1,1 млн рублей.