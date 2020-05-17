Константина Хабенского отказались принимать в пионеры из-за длинной челки





В день принятия в октябрята незнакомый мальчик плюнул Константину Хабенскому в лицо, и тогда будущий режиссер понял, что ему необходимо переходить в пионеры. Однако его долго не принимали в отряд, а причиной стала прическа. Дело в том, что челка падала прямо на глаза, поэтому он решил избавиться от нее ради своей мечты. Артист обрезал мешающие волосы простыми канцелярскими ножницами по диагонали, поэтому его новая прическа вышла неаккуратной.Вскоре после принятия в пионеры, Константин Хабенский захотел примкнуть к комсомольцам, но его не принимали из-за того, что он заполнял дневник разноцветными фломастерами. Режиссер признался, что “плюнул на комсомол”, а через две недели он развалился, поэтому он навсегда остался пионером.