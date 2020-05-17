Штурмовик Ил-2 появился на постере от Huawei
Компания Huawei недавно поделилась постером, на котором был изображен советский Ил-2. Штурмовик выступил в качестве символа стойкости бренда перед давлением США.
В официальном профиле Huawei на веб-платформе Twitter появилась необычная фотография, которая была частью пиар-кампании для внутреннего рынка. К публикации также была прикреплена подпись: "Без шрамов не будет грубой кожи и сильных мышц. Герои всегда сталкивались с испытаниями". В то же время слоган для американского сегмента звучит иначе: "Героями не рождаются, героями становятся". Подобная разница вызвана тем, что Ил-2 за годы Второй мировой войны заслужил славы стойкого самолета, который всегда возвращался в бой.
Известно, что администрация Трампа многие годы сосредотачивала внимание на Huawei в торговой войне между КНР и США. Годами ранее Вашингтон обвинил бренд в финансовом мошенничестве, отмывании денег и нарушении экономических санкций США против Ирана. Это повлекло за собой запрет для сотрудников правительственных структур на использование устройств от Huawei и ZTE. На данный момент американское правительство планирует отрезать фирму от производителей микросхем.
В официальном профиле Huawei на веб-платформе Twitter появилась необычная фотография, которая была частью пиар-кампании для внутреннего рынка. К публикации также была прикреплена подпись: "Без шрамов не будет грубой кожи и сильных мышц. Герои всегда сталкивались с испытаниями". В то же время слоган для американского сегмента звучит иначе: "Героями не рождаются, героями становятся". Подобная разница вызвана тем, что Ил-2 за годы Второй мировой войны заслужил славы стойкого самолета, который всегда возвращался в бой.
Известно, что администрация Трампа многие годы сосредотачивала внимание на Huawei в торговой войне между КНР и США. Годами ранее Вашингтон обвинил бренд в финансовом мошенничестве, отмывании денег и нарушении экономических санкций США против Ирана. Это повлекло за собой запрет для сотрудников правительственных структур на использование устройств от Huawei и ZTE. На данный момент американское правительство планирует отрезать фирму от производителей микросхем.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:45