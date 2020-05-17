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Леонков пояснил создание уникальных видов оружия в РФ рывком в технологиях

Алексей Леонков пояснил появление уникальных разновидностей оружия в РФ случившимся рывком в технологиях. Развитие науки оказывает прямое воздействие на военный потенциал страны.
Леонков пояснил создание уникальных видов оружия в РФ рывком в технологиях

Член дирекции журнала «Арсенал отечества» во время общения с журналистами сообщил, что появление «уникальных видов вооружения», что особо отметил президент РФ Путин, стало возможным только благодаря усилению фундаментальной науки, а также профильных школ и квалификации кадрового состава.

Леонков отметил большой вклад образовательной системы СССР, которая давала возможность выпускать талантливых инженеров и изобретателей, включая специалистов военной отрасли. По словам эксперта, в соответствующем направлении РФ развивается ступенчато. Новинки основываются на прошлых достижениях. Соответственно, функциональные возможности развиваются из более фундаментальных открытий, сделанных отечественными специалистами в отраслях материаловедения и энергетики.

В итоге система образования, предоставившая большое количество гениальных ученых, по мнению Леонкова, оказалась разрушена в 1990-х. Это повлияло на весь ВПК. Для обеспечения прорыва в технологическом развитии потребовалось в инициативном ключе «со школьной скамьи» заниматься воспитанием будущих специалистов для привлечения в конструкторское бюро.

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Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:20

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