Леонков пояснил создание уникальных видов оружия в РФ рывком в технологиях





Член дирекции журнала «Арсенал отечества» во время общения с журналистами сообщил, что появление «уникальных видов вооружения», что особо отметил президент РФ Путин, стало возможным только благодаря усилению фундаментальной науки, а также профильных школ и квалификации кадрового состава.Леонков отметил большой вклад образовательной системы СССР, которая давала возможность выпускать талантливых инженеров и изобретателей, включая специалистов военной отрасли. По словам эксперта, в соответствующем направлении РФ развивается ступенчато. Новинки основываются на прошлых достижениях. Соответственно, функциональные возможности развиваются из более фундаментальных открытий, сделанных отечественными специалистами в отраслях материаловедения и энергетики.В итоге система образования, предоставившая большое количество гениальных ученых, по мнению Леонкова, оказалась разрушена в 1990-х. Это повлияло на весь ВПК. Для обеспечения прорыва в технологическом развитии потребовалось в инициативном ключе «со школьной скамьи» заниматься воспитанием будущих специалистов для привлечения в конструкторское бюро.