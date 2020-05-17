Ирина Дубцова отпраздновала 2 месяца самоизоляции «неидеальным чизкейком»

Звезда эстрады разместила на своей странице короткий ролик, на котором запечатлела свой кулинарный шедевр. Чизкейк получился желтого цвета, а его верх Ирина Дубцова украсила ягодами. По словам знаменитости, она не купила лакомство в магазине, а испекла его самостоятельно. Как отметила артистка, «это любовь с первого укуса». Таким образом она отпраздновала 2 месяца режима самоизоляции.Поклонники оценили пирог и написали кумиру много комплиментов. Некоторые юзеры и даже коллеги по творческому цеху стали просить у исполнительницы рецепт чизкейка. При этом другим понравилось чувство юмора Дубцовой. Один из фанатов расстроился из-за того, что певица обработала свой голос за кадром.