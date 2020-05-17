В новом сериале Константина Богомолова “Безопасные связи” показали состаренную Ксению Собчак





Константин Богомолов решил показать в сериале “Безопасные связи” жизнь обычных людей, которые находятся на самоизоляции. Действие происходит в видеочате, а Ксения Собчак призналась, что ее супруг за месяц написал и снял актуальный в условиях пандемии проект. В седьмой серии появилась сама телеведущая, которая сыграла мать персонажа Никиты Ефремова. Лицо журналистки было состарено с помощью специальной программы, которая добавила морщин и седые волосы.Зрители заметили интригу сериала, но пришли к выводу, что сюжет слишком пресный, будто его писали в спешке. В частности, пользователям Сети не понравились натянутые диалоги, а некоторые посчитали игру некоторых актеров скучной. Многие назвали плохим решением, что сериал показывает жизнь в четырех стенах, а также отсутствие событий.