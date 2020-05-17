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Дизайнер придал легендарному Mercedes 300SL современный вид

Дизайнер придал легендарной модели Mercedes 300SL более современный вид. Объединение классического авто и современных тенденций в создании экстерьера представляет собой достаточно сложный процесс.

Поклонники авто зачастую скептически относятся к попыткам корректировки дизайна старых моделей. Художник с ником «wb.artist20» показал свою версию Mercedes 300SL в современной интерпретации и получил похвалу от интернет-пользователей. Поклонники указанной модели относятся к продукту немецкой марки, как к одному из первых суперкаров высокого уровня комфортабельности.

300SL дебютировал в 1956-м с использованием кузовов родстера и купе. Спорткар был флагманом в своё время и по прошествии более 50 лет выглядит достаточно эффектно. Дизайнер изменил экстерьер родстера AMG GT, добавив ему характерные черты от спорткара 300SL. Оптика со светодиодными элементами получила вид в стиле старого авто. Оформление радиаторной решетки выглядит компромиссом между классикой и модерном. Без изменений остались воздухозаборники для охлаждения силового агрегата.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:08

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