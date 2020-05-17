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«С папой мы не попрощались»: Наргиз Закирова рассказала о смерти своего отца

В 2013 году отец Наргиз Закировой скончался от рака, и лишь теперь певица решила рассказать о его смерти. Исполнительница призналась, что не успела попрощаться с родителем.

Спустя 7 лет после трагедии Наргиз Закирова с трудом говорит о собственном отце, который боролся со смертельным недугом долгие месяцы. Певица говорит, что её родитель в последние дни своей жизни был прикован к постели, а его дыхание поддерживалось лишь аппаратом ИВЛ. Хотя врачи предлагали «отпустить» мужчину, его родня до последнего верила в позитивный исход. Наргиз вспоминает, что перед смертью отец просил её остаться рядом, но артистка не придала словам особого значения, пообещав вернуться завтра.

Впоследствии родитель скончался от осложнений. «С папой мы не попрощались. Это был один из глобальных переломов в моей жизни», - призналась звезда. 49-летняя исполнительница уверена, что состояние отца могло бы пойти на поправку, но этого не случилось из-за халатности врачей. Она говорит, что когда родитель впервые обратился за помощью, в его легких ничего не обнаружили. «Если бы у него вовремя нашли рак, он был бы жив до сих пор», - добавила Наргиз.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:25

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