Специалист рассказал, что антитела к COVID укажут на необходимость вакцинирования
По словам заместителя директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в сфере научной работы Александра Егорова, при наличии в организме антител к коронавирусу нового типа специалисты смогут определить, нуждается ли человек в вакцине от COVID-19. К примеру, если обнаруживается повышенный титр антител, вакцинация не потребуется.
Проще говоря, с титром антител или его отсутствием специалисты смогут спланировать осеннюю вакцинацию против коронавируса нового типа. При высоком титре антител пациенты на 100% защищены от данного недуга, подчеркнул эксперт.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации обнаружено свыше 281,7 тысяч случаев коронавирусной инфекции, число летальных исходов превысило 2,6 тысяч, выздороветь удалось 67,3 тысячам россиян, уточняет издание РЕН ТВ.
Проще говоря, с титром антител или его отсутствием специалисты смогут спланировать осеннюю вакцинацию против коронавируса нового типа. При высоком титре антител пациенты на 100% защищены от данного недуга, подчеркнул эксперт.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации обнаружено свыше 281,7 тысяч случаев коронавирусной инфекции, число летальных исходов превысило 2,6 тысяч, выздороветь удалось 67,3 тысячам россиян, уточняет издание РЕН ТВ.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:30