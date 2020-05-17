Специалист рассказал, что антитела к COVID укажут на необходимость вакцинирования





Проще говоря, с титром антител или его отсутствием специалисты смогут спланировать осеннюю вакцинацию против коронавируса нового типа. При высоком титре антител пациенты на 100% защищены от данного недуга, подчеркнул эксперт.На сегодняшний день на территории Российской Федерации обнаружено свыше 281,7 тысяч случаев коронавирусной инфекции, число летальных исходов превысило 2,6 тысяч, выздороветь удалось 67,3 тысячам россиян, уточняет издание РЕН ТВ.