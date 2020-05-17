Михаил Ширвиндт закрыл свое кафе из-за пандемии COVID-19





По словам знаменитости, его учреждение было довольно успешным, однако за все годы своего существования так и не смогло окупиться. Михаил Ширвиндт несколько раз менял название для кафе. Сейчас актер рад тому, что вовремя его закрыл, избавившись таким образом от неприбыльного бизнеса. Телеведущий уверен, что в режиме пандемии COVID-19 ресторан не смог бы остаться на плаву, ведь пришлось бы и дальше выплачивать аренду и зарплату сотрудникам. Как считает актер, со своим решением он не прогадал.Не так давно 61-летний продюсер стал родителем. Молодая возлюбленная Ширвиндта подарила ему наследника. В прессе ходят слухи, что влюбленные тайно сыграли свадьбу. До отношений с 27-летней Анастасией Пономаревой артист 30 лет состоял в браке с Татьяной Морозовой. Пара воспитала двоих детей и успела обзавестись внуками.