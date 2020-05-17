Адвокат Агаты Муцениеце Жанна Михална о задержании актрисы в Москве: "Она оказалась не в нужном месте"

Агата Муцениеце попыталась выяснить, кому принадлежит застройка в центре Москвы, в связи с чем ее задержали полицейские. Актрисе сообщили, что она нарушает закон, поскольку нельзя останавливаться на улице и разговаривать. Жанна Михална помогла артистке разобраться в ситуации, отметив, что она “оказалась не в нужном месте, не в нужное время”. Правоблогер считает, что полиция просто делает свою работу, поэтому к сотрудникам правоохранительных органов нет никаких претензий. Однако актрису возмутили не соответствующие действительности сведения в Сети о том, что на нее якобы составили протокол.Жанна Михална выразила мнение, что за аллею в САО Москвы еще можно побороться, но шансов мало. Отвечая на вопросы подписчиков адвокат отметила, что на этом месте хотят построить еще 8 домов.