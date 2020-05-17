Молоко включили в рацион заболевших COVID-19





Диетолог Минздрава Диана Туишева рассказала, что входит в диету зараженных COVID-19, которые лечатся в больницах Пензенской области. По словам врача, каждому заболевшему нужно питаться 2-3 раза в день небольшими порциями. Чтобы не нагружать ЖКТ, рекомендуется включить в рацион каши, бульоны и запеченные овощи. Определенной пользой обладают также фрукты, нежирное мясо, рыба, яйца и особенно молочные продукты.Оказалось, что ежедневное питье молока может укрепить иммунную систему. Аналогичным эффектом обладают творог, ряжанка, твердый сыр и кефир. В то же время следует отказаться от жирной пищи, копченостей и продуктов с большим содержанием сахара. Поскольку чай и кофе являются тонизирующими напитками, их тоже нужно исключить из меню. Отличной заменой могут стать соки, морсы и чистая вода. Вопреки распространенному мнению, алкоголь не помогает в борьбе с коронавирусом и даже вредит лимфоцитам.