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Владимир Путин: "Россия не страна, а отдельная цивилизация"

В новом интервью Владимир Путин обсудил будущее РФ, которая должна делать упор на "высокие технологии". Отечественный лидер заявил, что в этом плане Россия является "не страной, а отдельной цивилизацией".
Владимир Путин: "Россия не страна, а отдельная цивилизация"

В ходе программы "Москва. Кремль. Путин" Владимир Путин сообщил, что Россию можно считать многонациональным государством с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Поэтому сохранение статуса-кво возможно лишь при развитии новых технологий. Президент в особенности отметил искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование, как наиболее важные отрасли, которые отразятся на обществе будущего.

В то же время нельзя забывать и о собственной базе. Это достигается благодаря национальным научным школам и инженерным кадрам, которым нужно опираться на достижения прошлых поколений. Подобный подход позволит перенести инновационные прорывы в гражданские сферы. Стоит отметить, что это интервью российский лидер давал еще в прошлом году, когда завершилось заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:32

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