Владимир Путин: "Россия не страна, а отдельная цивилизация"





В ходе программы "Москва. Кремль. Путин" Владимир Путин сообщил, что Россию можно считать многонациональным государством с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Поэтому сохранение статуса-кво возможно лишь при развитии новых технологий. Президент в особенности отметил искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование, как наиболее важные отрасли, которые отразятся на обществе будущего.В то же время нельзя забывать и о собственной базе. Это достигается благодаря национальным научным школам и инженерным кадрам, которым нужно опираться на достижения прошлых поколений. Подобный подход позволит перенести инновационные прорывы в гражданские сферы. Стоит отметить, что это интервью российский лидер давал еще в прошлом году, когда завершилось заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.