Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Не надо переживать о том, что невозможно изменить»

Исполнитель рассказал подписчикам, что хорошо себя сейчас чувствует и в последнее время успел по-новому взглянуть на некоторые жизненные моменты. Эмин Агаларов понял, что ему нужно больше улыбаться и не переживать по поводу событий, которые он не может контролировать и изменять. Поклонники поддержали позицию знаменитости, отметив, что он действительно прав. Как написали фолловеры, нужно двигаться вперед и не грустить, а также всегда оставаться позитивным человеком. Новость о разводе артиста с Аленой Гавриловой появилась на днях. Бизнесмен сопроводил публикацию в блоге свадебной фотографией с супругой. Он поблагодарил девушку за совместные годы в браке и добавил, что это было счастливое время.По словам Агаларова, все получилось не так, как они хотели. Предприниматель назвал жену «добрым» и «особенным» человеком. Также певец выразил уверенность в том, что они смогут вместе воспитать дочь Афину. Вот только Гавриловой развод дается не так легко, как ее мужу. Звездная мать попросила подписчиков пока не задавать ей вопросов, так как она хочет «прийти в себя».