Никас Сафронов рассказал о сексе с Натальей Ветлицкой
Никас Сафронов подтвердил, что имел непродолжительную романтическую связь с Натальей Ветлицкой. Отечественный живописец не распространялся об этом раньше, но в студии шоу “Секрет на миллион” решил рассказать, что у него с певицей был секс.
Никас Сафронов и исполнительница познакомились на вечеринке, а после совместного времяпрепровождения художник пригласил ее к себе домой в двухкомнатную квартиру на Малой Грузинской. Тогда он не обладал финансами, имея исключительно талант. Инициатором этой связи оказалась певица, которая сделала первый шаг, но художник назвал обстановку свободной, а саму историю любви – короткой. Вскоре Ветлицкая уехала в Индию и больше не общалась с любовником.
Художник признавался, что расставание с Ветлицкой не сопровождалось скандалом или выяснением отношений. Он даже познакомил ее с богатым другом, который сразу пригласил певицу в ресторан.
Никас Сафронов и исполнительница познакомились на вечеринке, а после совместного времяпрепровождения художник пригласил ее к себе домой в двухкомнатную квартиру на Малой Грузинской. Тогда он не обладал финансами, имея исключительно талант. Инициатором этой связи оказалась певица, которая сделала первый шаг, но художник назвал обстановку свободной, а саму историю любви – короткой. Вскоре Ветлицкая уехала в Индию и больше не общалась с любовником.
Художник признавался, что расставание с Ветлицкой не сопровождалось скандалом или выяснением отношений. Он даже познакомил ее с богатым другом, который сразу пригласил певицу в ресторан.