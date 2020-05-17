Никас Сафронов рассказал о сексе с Натальей Ветлицкой

Никас Сафронов и исполнительница познакомились на вечеринке, а после совместного времяпрепровождения художник пригласил ее к себе домой в двухкомнатную квартиру на Малой Грузинской. Тогда он не обладал финансами, имея исключительно талант. Инициатором этой связи оказалась певица, которая сделала первый шаг, но художник назвал обстановку свободной, а саму историю любви – короткой. Вскоре Ветлицкая уехала в Индию и больше не общалась с любовником.Художник признавался, что расставание с Ветлицкой не сопровождалось скандалом или выяснением отношений. Он даже познакомил ее с богатым другом, который сразу пригласил певицу в ресторан.