В ВОЗ рассказали о принципах утилизации защитных масок после использования
В ВОЗ рассказали об основных принципах процесса утилизации защитных масок после их использования. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что соответствующие средства индивидуальной защиты могут быть выброшены по методам обращения с обычными отходами.
Специалист добавила, что риск передачи вируса появляется только в том случае, когда маска неправильно снята. При этом после завершения использования почти отсутствует возможность передачи инфекции другим людям от предмета защиты.
Вуйнович добавила, что инфекционность масок имеет отношение не к бытовому применению, а скорее должна рассматриваться после эксплуатации в больнице. Также специалист из ВОЗ сообщила, что на сегодня нет конкретных исследований, которые бы показывали уровень риска заражения из-за отработанных перчаток.
Специалист добавила, что риск передачи вируса появляется только в том случае, когда маска неправильно снята. При этом после завершения использования почти отсутствует возможность передачи инфекции другим людям от предмета защиты.
Вуйнович добавила, что инфекционность масок имеет отношение не к бытовому применению, а скорее должна рассматриваться после эксплуатации в больнице. Также специалист из ВОЗ сообщила, что на сегодня нет конкретных исследований, которые бы показывали уровень риска заражения из-за отработанных перчаток.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:40