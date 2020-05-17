В ВОЗ рассказали о принципах утилизации защитных масок после использования





Специалист добавила, что риск передачи вируса появляется только в том случае, когда маска неправильно снята. При этом после завершения использования почти отсутствует возможность передачи инфекции другим людям от предмета защиты.Вуйнович добавила, что инфекционность масок имеет отношение не к бытовому применению, а скорее должна рассматриваться после эксплуатации в больнице. Также специалист из ВОЗ сообщила, что на сегодня нет конкретных исследований, которые бы показывали уровень риска заражения из-за отработанных перчаток.