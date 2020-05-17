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Экономисты сообщили, что хлеб в России подорожает лишь на 8%

Отечественные экономисты сообщили, что страна ограничила экспорт зерна из-за прогнозов летней засухи. По словам экспертов, хлеб в России подорожает лишь на 8%.

Представитель Центра агропродовольственной политики Денис Терновский проинформировал, что вероятный неурожай почти не отразится на стоимости хлебобулочных изделий. Дело в том, что зерно не является единственным сырьем для изготовления подобных продуктов. Кроме того, цены определяются общеэкономической обстановкой — расходы на зерновые составляют порядка 15%. Проще говоря, даже если зерно подорожает на 50%, цена хлеба увеличится лишь на 8%.

Хотя синоптики говорят, что урожай зерновых за 2020 год остановится на уровне 125 млн тонн, эта цифра все равно превышает прошлогодний объём 121 млн тонн. В последнее десятилетие Россия наладила производство, в полтора раза превышающее внутреннее потребление. Стоит отметить, что экспорт зерна в РФ ограничили с апреля текущего года: вплоть до 1 июля товар будут поставлять лишь в страны Евразийского экономического союза, которые включают в себя Армению, Беларусь, Молдавию, Казахстан и Киргизию.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:14

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