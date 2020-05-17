Вирусолог Михаил Щелканов раскрыл опасность коронавируса для беременных женщин





Михаил Щелканов подтвердил, что все ОРВИ представляют опасность для беременной женщины, а также ребенка. Однако это является обычным положением, а точное влияние подтвержденного коронавируса на последующее развитие патологий пока не изучено. Специалисты собирают статистические данные о детях, которые могли получить врожденные пороки из-за COVID-19.В настоящее время медики не обнаружили опасного воздействия вируса, поэтому волны патологий у новорожденных после коронавируса не ожидается.