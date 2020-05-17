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Ученые начали создавать предупреждающие о заражении COVID-19 маски

Ученые из Массачусетского технологического института вместе с коллегами из Гарварда начали создавать маски, которые предупреждают об инфицировании COVID-19. Согласно предположению, средства защиты будут светиться при выявлении болезни.
Ученые начали создавать предупреждающие о заражении COVID-19 маски

Работа экспертов в сфере проектирования специальных датчиков, обладающих возможностью сообщать о заражении вирусом, началась в 2014 году, а к 2018 эти измерители были способны обнаруживать инфекции вроде кори, ОРВИ, гриппа и другие недуги. В настоящее время ученые сосредоточились на создании инструмента, который сможет помочь противостоять COVID-19. Научные сотрудники готовят маску, способную демонстрировать флуоресцентный сигнал во время кашля или чиха инфицированного коронавирусом.

Как отмечают специалисты, изобретение находится на ранней стадии создания. Тем не менее, технология выглядит весьма многообещающей. По словам руководителя исследования Джима Коллинза, разработку можно будет применять в аэропортах.

Команда ученых думает по поводу внедрения датчиков внутрь маски. Согласно другому варианту, эксперты создадут модуль, чтобы прикреплять его к средству защиты.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:00

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