Екатерина Варнава во время режима самоизоляции соскучилась по материнским объятиям

Знаменитость уже довольно долго не виделась с матерью, а встреча откладывается из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в России. «Я очень сильно скучаю и хотела бы скорее обнять маму. Не виделись с ней около двух месяцев», - отметила актриса. Подобное положение дел она считает невыносимым, но в то же время понимает, что не хочет подвергать опасности родного человека.Режим самоизоляции Варнава соблюдает в компании домашнего питомца – собаки. Подписчики поддержали актрису, назвав её решение верным, ведь сейчас действительно не время для встреч даже с родственниками. Другая же часть интернет-пользователей призывает знаменитость навестить маму.