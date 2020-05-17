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Екатерина Варнава во время режима самоизоляции соскучилась по материнским объятиям

Актриса Екатерина Варнава признает, что на данный момент лучше воздерживаться от тактильных контактов. Тем не менее, в своей недавней публикации в Instagram участница Comedy Woman признает, что в период пандемии коронавируса ей очень не хватает материнских объятий.
Екатерина Варнава во время режима самоизоляции соскучилась по материнским объятиям

Знаменитость уже довольно долго не виделась с матерью, а встреча откладывается из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в России. «Я очень сильно скучаю и хотела бы скорее обнять маму. Не виделись с ней около двух месяцев», - отметила актриса. Подобное положение дел она считает невыносимым, но в то же время понимает, что не хочет подвергать опасности родного человека.

Режим самоизоляции Варнава соблюдает в компании домашнего питомца – собаки. Подписчики поддержали актрису, назвав её решение верным, ведь сейчас действительно не время для встреч даже с родственниками. Другая же часть интернет-пользователей призывает знаменитость навестить маму.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:27

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