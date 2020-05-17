В Сети появились снимки Ирины Аллегровой без парика
В Сети появились архивные снимки Ирины Аллегровой без парика и макияжа. Данные снимки обнародовал Александр Богданович.
Немногие поклонники помнят, чтобы Ирина Аллегрова появлялась на публике без парика и не воспользовавшись косметикой. Благодаря Александру Богдановичу пользователи Сети смогли оценить «повседневный» образ артистки. Певец отметил, что опубликованные фотографии были сделаны много лет назад: на то время исполнительница проживала в престижном районе Майами. На снимке Аллегрова позирует в компании Богдановича и незнакомой подруги, с которыми они часто собирались на квартире.
Комментаторы отметили, что даже в зрелом возрасте поп-звезда выглядит вполне достойно. При этом, в обычной жизни знаменитость выглядит гораздо эффектнее из-за кудрявых волос. Косметолог Марта Орлова сообщила, что образ Аллегровой кажется «свежим», поскольку дополняется подтянутой кожей и европейским типом лица. «Хоть и прибегает к омолаживающим процедурам, она делает это разумно», - добавила специалист. На внешности певицы положительно сказывается и то, что она занимается спортом.
Немногие поклонники помнят, чтобы Ирина Аллегрова появлялась на публике без парика и не воспользовавшись косметикой. Благодаря Александру Богдановичу пользователи Сети смогли оценить «повседневный» образ артистки. Певец отметил, что опубликованные фотографии были сделаны много лет назад: на то время исполнительница проживала в престижном районе Майами. На снимке Аллегрова позирует в компании Богдановича и незнакомой подруги, с которыми они часто собирались на квартире.
Комментаторы отметили, что даже в зрелом возрасте поп-звезда выглядит вполне достойно. При этом, в обычной жизни знаменитость выглядит гораздо эффектнее из-за кудрявых волос. Косметолог Марта Орлова сообщила, что образ Аллегровой кажется «свежим», поскольку дополняется подтянутой кожей и европейским типом лица. «Хоть и прибегает к омолаживающим процедурам, она делает это разумно», - добавила специалист. На внешности певицы положительно сказывается и то, что она занимается спортом.